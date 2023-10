Schreibworkshop für Jugendliche in Marburg

Marburg. Das Jugendbildungswerk der Stadt Marburg bietet einen Schreibworkshop für junge Menschen ab 12 Jahren an. Der Workshop beschäftigt sich mit den Grundlagen des kreativen Schreibens. Unterstützt von der Autorin Aygen Sibel-Çelik („Sinan und Felix“) werden die Geschichten der Jungautoren gemeinsam (weiter)entwickelt. Der Workshop findet im Haus der Jugend statt, am Freitag, 17. November, von 15.30 bis 18 Uhr; am Samstag, 18. November, 10 bis 12.30 Uhr und nach einer Mittagspause von 13.30 bis 17 Uhr mit Kaffeepause sowie am Sonntag, 19. November, 10 bis 12.30 Uhr und nach der Mittagspause von 13.30 bis 16.30 Uhr mit Kaffeepause. Die Teilnahme kostet 50 Euro inklusive Verköstigung, Stadtpassinhaber zahlen 25 Euro. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 7. November, beim Fachdienst Jugendförderung im Jugendbildungswerk per E-Mail an jugendbildungswerk@marburg-stadt.de möglich. Weitere Infos zur Anmeldung und zum Workshop gibt es bei Friederike Könitz vom Fachdienst Jugendförderung, Telefon 06421-2011453, E-Mail friederike.koenitz@marburg-stadt.de oder online auf: www.hausderjugend-marburg.de/schreibworkshop-2023-mit-der-autorin-aygen-sibel-celik/