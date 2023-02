Schwere Beute in Marburg: 25 Kabeltrommeln gestohlen

Marburg. Einbrecher erbeuteten in einer Lagerhalle in der Marburger Straße Am Krekel nach ersten Zählungen wohl 25 Kabelrollen im Gesamtwert von fast 40.000 Euro. Jede Trommel wiegt ca. 400 Kilogramm. Das Verladen und der Transport der Beute erforderte eine entsprechende Ausrüstung. Der Einbruch war am zurückliegenden Wochenende, zwischen 14 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Montag, 27. Februar. Das teilt die Polizei mit.