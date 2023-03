Schwimmen wie Meerjungfrauen oder Neptun

Marburg. Nahezu schwerelos durch das Wasser gleiten, nach Muscheln und Schätzen tauchen und ordentlich Wellen mit der Flosse schlagen: Das Meerjungfrauschwimmen lässt Mädchen und Jungen in die Rolle von Arielle, Neptun und anderen Meermenschen schlüpfen. Am Sonntag, 12. März, bietet das Marburger AquaMar zusammen mit der Schwimmschule Bavaria wieder ein Meerjungfrauschwimmen an. Die Mitarbeiter der Schwimmschule Bavaria bringen die Ausstattung mit und bieten zwei Kurse direkt hintereinander an. Interessierte können sich entweder für das Meerjungfrauenschwimmen ab 10.30 Uhr oder ab 12 Uhr anmelden. Ein Kurs dauert jeweils 90 Minuten. Die Teilnehmer erhalten mehrere Bilder als Erinnerung. Die Kosten für einen Kurs betragen 70 Euro. Darin enthalten sind die Bilder, die Ausleihe der Flosse und der Schwimmbad-Eintritt für 4 Stunden. Anmeldung und weitere Informationen auf https://www.schwimmschule-bavaria.de/meerjungfrauschwimmen-in-marburg/.