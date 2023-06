Seebrücke Marburg veranstaltet Menschenkette 

Marburg. Die Seebrücke Marburg ruft zum Protest gegen die Migrationspolitik der EU aufund veranstaltet am Dienstag, 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, gemeinsam mit anderen Gruppen eine Menschenkette. Anlass ist die Verabschiedung der GEAS-Reform im EU-Rat am 8. Juni, die von Organisationen wie Pro Asyl, Amnesty International und auch der Seebrücke aufs Schärfste verurteilt wird. Die Protestaktion beginnt um 17 Uhr am Friedrichsplatz in Marburg (Mahnmal „Memoria“ für die Opfer von rassistischer Gewalt). Vom Mahnmal aus laufen die Teilnehmer der Demo in Form einer Menschenkette über die Universitätsstraße, das Lahntor und die Barfüßerstraße zum Marktplatz. Dort findet eine Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen statt.