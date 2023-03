Seniorin in Marburg um fünfstelligen Geldbetrag betrogen

Die Polizei teilte mit, dass der Betrüger gegen 10 Uhr am Montag, 6. März, die Seniorin am Telefon mit der Nachricht schockierte, dass die Tochter in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt sei und sich nunmehr in Haft befände. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und machte seinem Opfer klar, dass die Tochter nur gegen eine Kaution frei käme. Er verlangte zunächst 75.000 Euro, akzeptierte dann jedoch eine immer noch fünfstellige, aber deutlich geringere Summe. Der Betrüger begleitete sein Opfer dauerhaft bis zur Geldübergabe am Telefon und ließ dem Opfer so keine Zeit zum Nachdenken oder für andere Anrufe.