Serpil Temiz Unvar erhält das Marburger Leuchtfeuer

Nach der Ermordung ihres Sohns Ferhat Unvar bei dem Attentat in Hanau am 19. Februar 2020 hat seine Mutter Serpil Temiz Unvar an seinem Geburtstag, dem 20. November 2020, die „Bildungsinitiative Ferhat Unvar“ gegründet. Die Bildungsstiftung ist eine Anlaufstelle für junge Menschen, die im Alltag rassistische Diskriminierung erfahren. Mithilfe der Stiftung möchte Serpil Temiz Unvar Hass und Rassismus konstruktiv mit Aufklärung und Menschlichkeit begegnen. Ziel der Stiftung ist es, von Rassismus betroffene Jugendliche und junge Erwachsene dabei zu unterstützen, eigene Bedürfnisse zu formulieren und Chancengleichheit einzufordern. Den vorbildlichen Einsatz von Serpil Temiz Unvar für die Gesellschaft würdigt die Jury mit der Verleihung des Marburger Leuchtfeuers für Soziale Bürgerrechte.