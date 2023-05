Shalom World! – Ein Konzert für den Frieden

Marburg. Am Sonntag, 4. Juni, erwartet Musikbegeisterte in der Jüdischen Gemeinde Marburg ein besonderes Konzert: Lidor Ram Mesika, Bariton und Countertenor aus Israel, und der Oboist Draymell J. Díaz Rodriguez aus Costa Rica präsentieren einen musikalischen Mix aus allen Teilen der Welt. Ihr Repertoire umfasst jüdische Folksongs in Hebräisch, Jiddisch und Ladino, persische und lateinamerikanische Musik, mehrsprachige Pop-Songs und klassische Stücke. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Jüdischen Gemeinde Marburg, Liebigstraße 21a. Der Eintritt kostet 10 Euro (Abendkasse).Anmeldung auf der Seite der Jüdischen Gemeinde: www.jg-marburg.de.