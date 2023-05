Silber-blauer VW Käfer ist Neuzugang

Mit einem VW Käfer 1200 L aus dem Jahr 1982 präsentieren die Museumsmacher zum Internalen Museumstag nun einen weiteren Neuzugang. Bis in die 70er-Jahre war der VW Käfer - trotz seiner geringen Größe und nur zwei Türen - der am meisten verbreitete Streifenwagen in Deutschland. Im Jahr 2010 entschied sich die Polizei in Nordrhein-Westfalen daher, die Popularität des Käfers zu nutzen, und kaufte den gebrauchten VW an. In einer Polizeiwerkstatt wurde er mit Funk und Sondersignalanlagen versehen und in den aktuellen Polizeifarben silber-blau lackiert.