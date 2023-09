Skulpturen von Gereon Krebber im Marburger Kunstverein

Die Vernissage findet am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr statt. Die Einführung übernimmt Dr. Georg Elben vom Skulpturenmuseum Marl. Kostenlose Führungen gibt es jeden Samstag um 16 Uhr mit Sarah Steger. Die Ausstellung ist in den Räumen des Kunstvereins am Gerhard-Jahn-Platz 5 zu den Öffnungszeiten (dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr, mittwochs 11 bis 20 Uhr) zu sehen. Der Eintritt ist frei.