So geht die erfolgreiche Online-Bewerbung!

Marburg. Mehr als zwei Drittel aller offenen Positionen werden heute über das Internet besetzt. Neue Mitarbeiter sollen sich direkt online bewerben, per E-Mail, über ein Online-Formular auf der Firmen-Website, über Online-Jobportale oder über soziale Netzwerke wie Facebook, XING und LinkedIn. Wie eine erfolgreiche Online-Bewerbung funktioniert, sowie Tipps und Tricks dazu, das erläutert Job-Coach Heidi Knapp (das Jobkonzept, Berufliches Bildungsinstitut in Marburg). Die Online-Veranstaltung der Arbeitsagentur Marburg findet am Donnerstag, 15. Juni, von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Anmeldung via E-Mail an: Marburg.BCA@arbeitsagentur.de. Fragen beantwortet Marion Guder, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, E-Mail Marburg.BCA@arbeitsagentur.de, Telefon 06421-605205.