„Sommernachtstraum” in der Stadthalle

Marburg. Am Freitag, 24. Februar, gastiert das Philharmonische Orchester Gießen gemeinsam mit dem Opernchor des Stadttheaters Gießen unter Leitung von Generalmusikdirektor Andreas Schüller im Marburger Erwin-Piscator-Haus. Solisten des Abends unter dem Titel „Ein Sommernachtstraum“ sind Annika Gerhards und Julia Araújo (Sopran), Jana Marković (Mezzosopran) und Clarke Ruth (Bass) vom Ensemble des Stadttheaters Gießen. Beginn ist um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Ausschnitte aus demfeierlichen Maskenspiel „The fairy Queen“ von Henry Purcell, Luigi Dallapiccolas „Piccola musica notturna“, die Ouvertüre zu Carl Maria von Webers Oper „Oberon“ und Felix Mendelssohn-BartholdysMusik zu Shakespeares „Sommernachtstraum“. Tickets von 28 bis 40 Euro gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, online über Reservix, über die E-Mail-Adresse team@marburger-konzertverein.de oder an der ab 18.45 Uhr geöffneten Abendkasse. Für junges Publikum stehen am Abend Restkarten zum Preis von 7 Euro zur Verfügung. Veranstalter ist der Marburger Konzertverein. Wie gewohnt findet eine Stunde vor dem Konzert eine Einführung in die aufgeführten Werke statt.