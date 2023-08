Sommerprogramm im Kunstmuseum Marburg

Marburg. Auch in diesem Sommer gibt es zahlreiche Gründe, das Kunstmuseum Marburg zu besuchen. Noch bis zum 3. Oktober zeigt die Ausstellung „konkret werden!“ ungegenständlich-geometrische Kunst. Die Ausstellung kombiniert einen Überblick über das Schaffen des Bildhauers Werner Krieglstein (geb. 1937) mit Werken aus seiner Sammlung. Junge Kunst aus dem Institut für Bildende Kunst ist bis zum 3. September in der Fortführung der Ausstellungsreihe „Penny Stocks #2“ ausgestellt. Begleitend bietet das Kunstmuseum ein vielfältiges Programm für verschiedene Altersstufen. Die Teilnahme an den meisten Veranstaltungen ist kostenlos. Zu einer frühzeitigen Anmeldung zu den Workshops und Bilder-Dialogen wird geraten. Mit „Kunst in den Ferien“ gibt es ein vielfältiges Angebot an Ferienkursen und Workshops für verschiedene Altersstufen, die von Dozentinnen der KunstWerkStatt Marburg betreut werden. Beispielsweise können Kinder ab 8 Jahren am Donnerstag, 10. August, von 11.15 bis 13.30 Uhr am Pastellkreide-Workshop teilnehmen und in neue Welten, Sterne und Galaxien eintauchen.