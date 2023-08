Sommertheater auf dem Firmaneiplatz 

Theater GegenStand, „Frau Holle“, ab 16 Uhr: In dem Stück, das vom Theater GegenStand in Szene gesetzt wird, geraten zwei Stiefschwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, in die Welt von Frau Holle, die Brunnenwelt, die sich aber gleichzeitig auch über den Wolken befindet. Während die eine stets hilfsbereit und verantwortungsvoll handelt, denkt die andere nur an sich selbst. Frau Holle hat für jede den passenden Lohn.

Theater neben dem Turm, “I love you more than you can think”, ab 20 Uhr: Kristin Gerwien vom Theater neben dem Turm singt in ihrem Karaoke- und Coverkonzert „I love you more than you can think” Liebeslieder. Mit Liebeslyrik, unter anderem von Nat King Cole, The Human League, Leonard Cohen und den Beastie Boys.