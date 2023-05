Spargelernte in Marburg startet mit drei Wochen Verzug

Marburg-Dagobertshausen. Die Spargelsaison ist in vollem Gange. Während das Gemüse in den südhessischen Anbaugebieten seit einigen Wochen gestochen wird, hat die Ernte auf dem Hofgut in Dagobertshausen in der dritten Maiwoche begonnen. „Wir sind im Schnitt immer ein wenig später als unsere Kollegen“, sagt Helfried Eden. Der 61-Jährige ist Betriebsleiter des Hofes und baut seit 2011 auf einem rund 5 Hektar großen Acker Spargel an.