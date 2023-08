Spatenstich für Parkhaus im Pharmapark

„Für uns ist es wichtig, unseren Mitarbeitenden gute Mobilitätskonzepte zur Verfügung zu stellen. Bis zu einem vernünftigen Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindung wird dafür der Individualverkehr unumgänglich sein“, sagte Michael Schröder, Geschäftsführer CSL Behring. „Das neue Parkhaus bietet ausreichend Stellplätze in angemessener Qualität und rundet so unsere großen Investitionen in Forschung, Produktion und Verwaltung am Standort ab.“ Das Parkhaus am Pharmapark in Görzhausen soll im 1. Quartal 2025 betriebsbereit sein. Es wird nicht nur den Mitarbeitenden vor Ort eine bequeme Parkmöglichkeit bieten, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Flächenmanagement und zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität leisten.