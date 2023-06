Marburg. Seit 2019 fährt die SPD-Bundestagsfraktion mit ihrer Dialogtour durch die ganze Republik und die Abgeordneten stehen den Bürgern vor Ort für Gespräche zur Verfügung. In Marburg-Biedenkopf macht der Bus am Mittwoch, 7. Juni, von 15.30 bis 17.30 Uhr auf dem Heumarkt in der Oberstadt in Marburg Halt. Interessierte können hier mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Sören Bartol ins Gespräch kommen.