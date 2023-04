Spiele in der Stadtbücherei ausprobieren

Marburg. Klassische sowie digitale Spiele können alle Spielefans in Gemeinschaft oder in Ruhe mit den eigenen Kindern am Mittwoch, 26. April, ausprobieren. Dann heißt die Stadtbücherei alle Interessierten von 15.30 bis 18 Uhr zum Spielenachmittag „Spiel(e)-Bar“ willkommen. Bewährte und neue Gesellschafts- und Konsolenspiele stehen zum Ausprobieren bereit. Klassische Brettspiele sind ebenso vorhanden wie eine Playstation-Konsole mit großem Whiteboard. Kinder im Vor- und Grundschulalter können außerdem erste Programmiererfahrungen mit der Beebot-App und dem Bewegen der kleinen Roboter im Hummeldesign machen. Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung nötig. Weitere Informationen gibt es beim Fachdienst Stadtbücherei, Claudia Oette-Ruckert, Telefon 06421-2011582, E-Mail claudia.oette-ruckert@marburg-stadt.de oder online auf www.stadtbuecherei-marburg.de.