Spielen, springen, rutschen und klettern

„Der Fun Day ist im letzten Jahr von den Familien sehr gut angenommen worden. Es ist ein tolles Angebot für die ganze Familie, um gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. Und auch die Bewegung kommt nicht zu kurz. Deswegen laden wir auch dieses Jahr wieder dazu ein“, sagt Stadträtin und Sportdezernentin Kirsten Dinnebier. So hat der 85 Meter lange „Gladiator Run“ im Vorjahr nicht nur junge Gäste gefordert. Springen, klettern, hangeln, kriechen – hier zeigen sich die wahren „Gladiatoren“, die den Parcours bewältigen. Geschickt und schnell muss man am „Broom Meltdown“ sein. Die kreisenden Arme versuchen die Teilnehmer von ihrem Podest zu stoßen. Wer nicht schnell genug springt oder sich duckt, landet eine Etage tiefer auf dem Luftkissen. Wer eine Nummer kleiner beginnen möchte, kann sich aber auch auf der großen Ritterburg austoben oder macht einen Sprung über die überdimensionalen „Wipe Out Hippos“. Für die ganz Kleinen lädt zudem die aufblasbare „Kinderbaustelle“ zum kreativen Gestalten mit Riesen-Bausteinen ein.