Stadt sucht 650 Wahlhelfer

Marburg. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die Stadt Marburgbraucht für ihre 74 Wahlbezirke im Stadtgebiet und allen Stadtteilen rund 650 ehrenamtliche Wahlhelfer. Für jeden Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand gebildet, der aus Wahlvorsteher, stellvertretender Wahlvorsteher, Schriftführer, stellvertretender Schriftführer und weiteren Beisitzern besteht. Wahlvorsteher, deren Stellvertretungen sowie die Schriftführer werden in den Wochen vor der Wahl zu Schulungen eingeladen. Interessierte melden sich bei der Stadt Marburg – am einfachsten per Online-Formular auf der Webseite www.marburg.de (Nützliche Links). Je nach Funktion erhalten die Ehrenamtlichen ein Erfrischungsgeld von 50 bis 60 Euro. Weitere Fragen zur Tätigkeit können an die E-Mail-Adresse wahlen@marburg-stadt.de gerichtet werden.