Stadtmarketing verteilt 3. Auflage der Studi-Tüte    

Marburg. Der Verein Stadtmarketing Marburg präsentiert die dritte Auflage der Studi-Tüte. Erneut halten Studierende zur Begrüßung im Wintersemester eine Tasche mit einer Vielzahl an nützlichen und unterhaltsamen Inhalten für den Start in die Marburger Zeit. Insgesamt verteilt das Stadtmarketing Marburg 1.000 Studi-Tüten. Die Aktion findet am Donnerstag, 19. Oktober, ab 11.30 Uhr am Elisabeth-Blochmann-Platz direkt vor der Mensa statt.