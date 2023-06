„Stella maris“ mit dem RIAS Kammerchor

Marburg. Im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen und der Reihe der Marburger Schlosskonzerte ertönen am Sonntag, 2. Juli, Mariengesänge aus fünf Jahrhunderten: Um 17 Uhr gibt der RIAS Kammerchor aus Berlin in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien ein Konzert. Die 34 professionell ausgebildeten Sängerinnen und Sänger präsentieren unter der Leitung ihres britischen Dirigenten Justin Doyle das Programm „stella maris“, unter anderem mit Werken von Tomás Luis de Victoria und Francis Poulenc. Karten gibt es in drei Kategorien mit diversen Ermäßigungen von fünf bis 39 Euro (Kinder bis 14 Jahre sind frei). Gutscheine sind über die E-Mail-Adresse karten@marburger-schlosskonzerte.de erhältlich. Tickets gibt es über Adticket/Reservix (https://marburger-schlosskonzerte.reservix.de/events) und die üblichen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Weitere Auskünfte via E-Mail an info@marburger-schlosskonzerte.de oder online auf www.marburger-schlosskonzerte.de.