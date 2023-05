Symposium beleuchtet Behandlung von Hirntumoren

Marburg. Anlässlich des Welthirntumortages lädt die Klinik für Neurochirurgie am UKGM Marburg für Mittwoch, 31. Mai, um 14 Uhr zum Hirntumorsymposium „Tumore des zentralen Nervensystems“ ein. Vorgestellt werden aktuelle Behandlungen, Therapieoptionen und neueste Entwicklungen in der Behandlung von Hirntumoren. Dazu hat der Organisator und Leiter des Symposiums, Privatdozent Dr. Levent Tanrikulu, eine Reihe von Vorträgen aus der Neurochirurgie, der Neuroonkologie, der Strahlentherapie und der Hämatoonkologie vorbereitet. Nach einer abschließenden Diskussionsrunde wird eine Online-Sprechstunde (etwa 16.45 Uhr) in den sozialen Medien auf Facebook angeboten. Die Veranstaltung findet im Hörsaal E-1 Auditorium (Eingang Ost) des Uniklinikums Marburg, Baldingerstraße, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.