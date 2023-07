Tag der offenen Tür beim Boxprojekt

Marburg. 2021 hat die Stadt Marburg gemeinsam mit dem Sportkreis Marburg-Biedenkopf und dem 1. Boxclub Marburg das Marburger Boxprojekt gestartet. Das kostenlose Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende ist seit vergangenem Jahr zentral am Richtberg in eigenen Räumlichkeiten zu finden. Zum Tag der offenen Tür lädt Bürgermeisterin Nadine Bernshausen für Freitag, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr in die Räumlichkeiten Am Richtsberg 68 ein. Auf die Gäste warten Vorführungen und Mitmach-Angebote, ein Imbiss und Getränke. Die Projektleiter Patrick Karger und Tanja Bieberich informieren über das Projekt, beantworten Fragen und zeigen, was Boxen eigentlich ausmacht. Außerdem ist auch der „Kombine“-Bewegungsbus vor Ort und lädt Menschen jeden Alters zum Mitmachen ein.