Theater-Comedy im Edgar-Wallace-Style 

Marburg. Das Theater GegenStand zeigt am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, jeweils um 20 Uhr seine Edgar-Wallace-Hommage „Der Todeskrake aus der Themse“ in der Waggonhalle Marburg. Tickets kosten 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf oder 16 Euro an der Abendkasse. Und darum geht es: Das ungleiche Ermittlerteam Brian Brown und Annie Higgins folgt einer heißen und blutigen Spur quer durch die Londoner Unterwelt, die sie schließlich zu einem gutgehüteten Geheimnis und einer schweren Gewissensentscheidung führt. Zwei Schauspieler, Martin Esters und Sabine Holzloehner, schlüpfen dabei in sämtliche 16 Rollen – bis hin zur tentakelgeladenen Massenszene im Finale. Das Theater verspricht eine spannende Story, nervenzerreißende Action und außerordentlichen Wortwitz.