Theater GegenStand zeigt „Der Froschkönig“

Marburg. Das Theater GegenStand spielt das Märchen „Der Froschkönig“. Am Sonntag, 4. Juni, hebt sich der Vorhang um 15 Uhr in der Waggonhalle Marburg. Das Stück hält sich eng an die Vorlage der Gebrüder Grimm und zeigt die Geschichte einer eitlen Prinzessin, die lernen muss, ihre Angst zu überwinden und ihr Versprechen zu halten. Das Märchen ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten kosten 6 Euro plus Gebühr an der Tageskasse oder 9 Euro an der Abendkasse.