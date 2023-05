Theater zeigt „Herzhaut“

Marburg. Im Mai zeigt das Theater neben dem Turm (TNT) noch dreimal die Inszenierung „Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut“. Das Stück erinnert an die Juden aus Marburg und Umgebung, die 1941 und 1942 in die Ghettos und Vernichtungslager der Nazis im Osten deportiert wurden. Materialien und Recherchen der Marburger Geschichtswerkstatt, die Listen mit den Namen der Deportierten aus dem Marburger Raum und eigene Recherchen dienten dem Theaterensemble des TNT als Ausgangspunkt für eine Spurensuche. Text und Inszenierung: Rolf Michenfelder. Vorstellungen finden am Donnerstag, 18. Mai, und am Freitag, 19. Mai, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr im TNT, Afföllerwiesen 3a, statt. Tickets gibt es unter Telefon 06421-62582 oder via E-Mail an kontakt@theaternebendemturm.de. Der Ticketpreis richtet sich nach einem solidarischen Preissystem: 8/12/16/20 oder 25 Euro. Weitere Vorstellungen gibt es am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Juli, um 20 Uhr in der Landsynagoge Roth.