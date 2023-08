Theaterprojekt sucht Künstler

Ziel ist die gemeinsame Entwicklung einer Theaterproduktion mit den deutschen Teilnehmern zum Thema „We can change the World“ im Sommer 2024 mit Premiere in Marburg und anschließenden Aufführungen in Tschechien und Italien (genaue Daten werden noch abgesprochen). Gewünscht ist künstlerische Erfahrung im kritischen, gesellschaftspolitischen Kontext und die Lust auf Begegnung mit anderen Kulturen. Die Teilnahme an den drei Workshops, sowie der Theaterproduktion inklusive Proben und den Aufführungen in Deutschland, Italien, Tschechien wird zusammen mit einem Honorar von 4.000 Euro pro Person vergütet. Für die Workshops und Gastspiele in Italien und Tschechien werden Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung übernommen. Bewerbungen sind ab sofort bei der Waggonhalle Kulturzentrum, z.H. Matze Schmidt, E-Mail mschmidt@waggonhalle.de. Bewerbungsschluss ist der 3. September.