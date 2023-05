Themenabend zum fairen Handeln

Marburg. Um fairen Handel geht es bei einer kostenlosen Veranstaltung, zu der der Kreis für Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr in die Aula der Steinmühle in Marburg (Steinmühlenweg 21) einlädt. Unter dem Motto „Innovativ und fair handeln – nachhaltige Produkte mit Gesicht“ stellt Professor Dr. Sören Becker von der Philipps-Universität Marburg die Herausforderungen für nachhaltige Produkte und Lieferketten vor. Außerdem werden die Handelskonzepte und Initiativen der Weltläden sowie des Handelsunternehmens „tegut“ vorgestellt. Fotoserien und Forschungsprojekte der Schule sowie Probier- und Info-Stände runden das Programm ab. Anmeldung und weitere Informationen via E-Mail an Fairtrade@marburg-biedenkopf.de oder unter Telefon 06421-4051225.