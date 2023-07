Marburg. Der Freundeskreis des Vereins Frauen helfen Frauen veranstaltet zum Stadtfest 3 Tage Marburg wieder eine Tombola mit attraktiven Preisen. Der Stand, an dem es auch Informationen über die Arbeit von Freundeskreis und Frauenhaus gibt, ist am Samstag, 8. Juli, am Lahnufer zu finden. Der Erlös der Tombola kommt dem Frauenhaus zugute.