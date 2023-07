Marburg. Die Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie am Universitätsklinikum Marburg lädt zur „Translational Academy CML 2023“ ein. International bekannte CML-Experten (CML steht für „chronische myeloische Leukämie“) werden unter anderem verschiedene Aspekte der CML sowie Standard- und experimentelle Therapieoptionen diskutieren. Das Programm beinhaltet zudem interessante Falldiskussionen. Die Veranstaltung wird am Donnerstag, 6. Juli, von 15 bis 19.30 Uhr und am Freitag, 7. Juli, von 8.30 bis 16.15 Uhr als Hybridveranstaltung im Hotel Rosenpark in Marburg sowie online durchgeführt. Das Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf: https://cmeducation.de/live-webinar/translational-academy-cml-2023-are-we-at-the-finish-line/