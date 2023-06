Treffen der Angehörigengruppe

Marburg. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Marburg bietet eine regelmäßige Gruppe für Angehörige von Patienten mit Depression an. Die Treffen finden 14-tägig jeden 1. und 3. Dienstag (außer an Feiertagen) von 17 bis 18.30 Uhr im Weiterbildungsraum (+4/90150) im Nebentrakt des Klinikums, Rudolf-Bultmann-Straße 8, statt. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 20. Juni. Es gelten die jeweiligen Hygienebestimmungen für Kliniken (Info: https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/49557.html). Anmeldung über Julia Kahler, montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, Telefon 06421-5891664.