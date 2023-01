Trio E.T.A. konzertiert im Erwin-Piscator-Haus 

Marburg. Das preisgekrönte Ensemble E.T.A., das sind Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier), gibt am Montag, 23. Januar, ein Konzert in Marburg. Beginn ist um 20 Uhr im Erwin-Piscator-Haus. Es lädt ein der Marburger Konzertverein. Mit Joseph Haydns häufig unterschätztem fis-Moll-Trio Hob XV:26 erklingt zunächst das dritte der in den Jahren 1794/95 in London entstandenen drei Klaviertrios. Bis heute steht dieses Werk völlig unverdient im Schatten des zweiten, des „Zigeunertrios“. Auch das anschließend aufgeführte, posthum unter dem Namen Johannes Brahms veröffentlichte A-Dur-Trio, ist nicht allzu oft im Konzertbetrieb zu hören, denn ob es wirklich aus Brahms Feder stammt, ist umstritten. Mit César Francks frühem Meisterwerk, dem noch sehr Beethoven-nahen im Alter von nur 20 Jahren komponierten fis-Moll-Trio Opus 1/1 schließt der Abend. Wie gewohnt findet eine Stunde vor dem Konzert eine Einführung in die aufgeführten Werke statt. Tickets zwischen 20 und 32 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, online über Reservix, via E-Mail an team@marburger-konzertverein.de oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse. Für junges Publikum stehen am Abend Restkarten zum Preis von 7 Euro zur Verfügung.