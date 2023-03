TriOdyssée und Georg Arzberger musizieren

Marburg. Am Freitag, 10. März, erwartet der Marburger Konzertverein um 20 Uhr mit dem TriOdyssée eine japanisch-französisch-deutsche Verbindung dreier gefragter Solisten und Kammermusiker im Erwin-Piscator-Haus. Gemeinsam mit dem Klarinettisten Georg Arzberger spielen die Pianistin Rinko Hama, der Geiger Laurent Albrecht Breuninger und der Cellist Romain Garioud Werke vonMaurice Ravel, Béla Bartók und Olivier Messiaen. Eine Stunde vor Beginn findet eine Einführung in die aufgeführten Werke statt. Tickets zwischen 20 und 32 Euro sind an den üblichen Vorverkaufsstellen, online über Reservix, über die E-Mail-Adresse team@marburger-konzertverein.de oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich. Für junges Publikum stehen am Abend Restkarten zum Preis von 7 Euro zur Verfügung.