UKGM: Das bedeutet der Tarifabschluss

MARBURG. Endgültig ist der neue Tarifvertrag Entlastung erst Ende Mai in Sack und Tüten. Tritt er tatsächlich in Kraft, werden Hunderte von Stellen am UKGM aufgebaut werden müssen. Knapp 40 Stunden nach dem Tarifabschluss für die nicht ärztlichen Beschäftigten am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) ist Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm nach wie vor zufrieden mit dem Ergebnis. Er spricht von einem "großen Erfolg", der nicht selbstverständlich gewesen sei. "Eine Unsicherheit hat es vor den Verhandlungen gegeben, weil es noch nicht allzu viele Krankenhäuser mit einem Tarifvertrag Entlastung gibt", sagte Dzewas-Rehm.