Ulla Meinecke präsentiert „Songs & Geschichten“

Marburg. Ulla Meinecke ist seit über dreißig Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik - und Kulturlandschaft. Weit mehr als eine Million Tonträger hat sie von ihren Alben verkauft. In ihren Texten reflektiert sie auf ironische Weise und mit einer ihrer eigenen poetischen Sprache die Mysterien des Alltags und der Liebe. Am Samstag, 4. März, tritt sie um 20 Uhr mit „Songs & Geschichten“ in der Waggonhalle Marburg (https://www.waggonhalle.de/) auf. Karten kosten 20 Euro plus Gebühren im Vorverkauf oder 25 Euro an der Abendkasse.