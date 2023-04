Zuckerfest in Marburg nach Drohschreiben verlegt

In dem Stadion wollte die muslimische Gemeinde das traditionelle Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan feiern. Die Veranstaltung wurde am Morgen unterbrochen, bis klar war, ob tatsächlich eine Gefahr besteht. Schätzungen zufolge wollten rund 2000 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen.