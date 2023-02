Upcycling-Produkte im Marburger "VielRAUM"

In dem kleinen Laden in der Marburger Oberstadt befindet sich bis zum 29. März die Ausstellung "Aus Alt mach Neu", die sogenannte Upcycling-Produkte von "Fair Marburg" präsentiert. Darunter werden alte Gebrauchsgegenstände oder auch Abfallprodukte verstanden, die in etwas Neues umgewandelt wurden. Bei den Produkten von "Fair Marburg" handelt es sich um übrig gebliebene oder nicht verkäufliche Secondhand-Kleidung sowie gespendete Stoffe, Bett- und Tischwäsche, aus denen Schneiderin Swetlana Major und die Textilwerkstätten des Vereins "Arbeit und Bildung" neue Unikate nähen.