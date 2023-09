Uraufführung in der Lutherischen Pfarrkirche Marburg

Marburg. „Mediterrane Impressionen mit dem Marburger Kammerorchester“ können Musikfreunde am Sonntag, 8. Oktober, in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien genießen. Ab 17 Uhr steht eine Uraufführung des „Concerto for Double Bass and strings“ des Komponisten und Kontrabassisten Bogusław Furtok – und zugleich des Solisten des Abends – steht im Mittelpunkt des Programms. Dieses romantische Werk nutzt den gesamten Tonumfang des Instruments und zeigt die enormen und wenig bekannten Möglichkeiten des Kontrabasses. Umrahmt wird die Uraufführung durch das Concerto in d-Moll von Antonio Vivaldi, die Serenade Es-Dur des deutsch-italienischen Komponisten Ermanno Wolf-Ferrari sowie das moderne „Concerto per archi“ von Nino Rota. Am Dirigierpult des Marburger Kammerorchesters steht Karin Hendel. Karten kosten von 5 bis 20 Euro (Kinder bis 14 Jahre sind frei). Tickets gibt es über ADticket/Reservix https://marburger-schlosskonzerte.reservix.de/events und die üblichen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Gutscheine sind über die E-Mail-Adresse karten@marburger-schlosskonzerte.de erhältlich.