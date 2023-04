Verkauf von Fund-Fahrrädern am Stadtbüro

Marburg. Das Marburger Stadtbüro bietet wieder Fund-Fahrräder zum Kauf an. Anstelle einer Versteigerung gibt es in diesem Jahr einen Verkaufsnachmittag. Der Verkauf findet am Dienstag, 9. Mai, von 14 bis 16 Uhr in der Frauenbergstraße 24, gegenüber vom Stadtbüro, statt. Es stehen rund 40 Fahrräder zum Verkauf. Die Fahrräder werden zu Festpreisen von 20 bis 30 Euro verkauft und in bar direkt vor Ort bezahlt. Es besteht keine Möglichkeit, die Fahrräder nach dem Kauf im Fundbüro aufbewahren zu lassen. Für Fragen steht das Fundbüro im Stadtbüro Marburg zur Verfügung: telefonisch unter 06421-2011801 oder per E-Mail an fundbuero@marburg-stadt.de.