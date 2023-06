Verkehr wird umgeleitet wegen Ketzerbachfest 

Marburg. Am Samstag, 1. Juli, findet das traditionelle Ketzerbachfest der Ketzerbachgesellschaft statt. Aus diesem Grund wird die stadteinwärts verlaufende Fahrbahn der Straße Ketzerbach, ab der Einmündung in die Straße Zwischenhausen, am Samstag, 1. Juli, ab 6 Uhr für den gesamten Fahrverkehr gesperrt, informiert die Stadt Marburg. Die Sperrung wird am Sonntag, 2. Juli, ab etwa 11 Uhr wieder aufgehoben. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung des Fahrverkehrs aus Richtung Ketzerbach über die Gegenfahrbahn bis zur Kreuzung Elisabethstraße/Deutschhausstraße/Pilgrimstein. Der stadtauswärts fahrende Verkehr wird über die Straße Zwischenhausen umgeleitet. Das Parken ist im gesamten Zeitraum in den Straßen Ketzerbach und Zwischenhausen beidseitig nicht möglich. Im ÖPNV gibt es keine Einschränkungen. Ortskundigen wird empfohlen, den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren.