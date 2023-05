Verkehrsbehinderungen durch Abi-Parade

Marburg. Aufgrund der Abi-Parade am Donnerstag, 11. Mai, ist in der Zeit von 14 Uhr bis zirka 17 Uhr im gesamten Marburger Innenstadtbereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Störungen im ÖPNV zu rechnen, informiert die Stadt Marburg. Die Aufstellung der teilnehmenden Schulen und der Wagen erfolgen auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions. Die Abfahrt der Wagenkolonne ist für 14 Uhr vorgesehen und verläuft über folgende Straßenzüge: Leopold-Lucas-Straße, Schwanallee, Wilhelmsplatz, Universitätsstraße, Biegenstraße, Deutschhausstraße, Robert-Koch-Straße, Bahnhofstraße, Bahnhofsvorplatz und Neue Kasseler Straße bis auf Höhe der Mauerstraße. Hier wird sich die Wagenkolonne auflösen. Der Umzug wird durch die Schutzpolizei sowie die Stadt- und Ordnungspolizei abgesichert. Der Busverkehr wird während der Abi-Parade über die Cappeler Straße, Weintrautstraße und Wilhelm-Röpke-Straße zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt analog. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Innenstadtbereich zu meiden und die Umzugsstrecke weiträumig zu umfahren.