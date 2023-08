Vernissage: „Der Raum dazwischen“

Marburg. Im Rahmen des Begleitprogramms der Marburger Sommerakademie findet die Ausstellung „Der Raum dazwischen“ mit Werken von Uta Schneider statt. Seit über 30 Jahren beschäftigt sich Uta Schneider künstlerisch mit dem Medium Buch und unterrichtet seit 2018 in der Marburger Sommerakademie zum vieldimensionalen Thema Buch – ob Unikatbuch, Loseblattsammlung oder einlagiges Heft, ob originell organisiert, malerisch, zeichnerisch oder mit Text. Der Fachdienst Kultur lädt für Dienstag, 8. August, um 19 Uhr zur Vernissage in die Galerie 17QM – Raum für Möglichkeiten, Steinweg 2, ein. Die Arbeiten von Uta Schneider sind von Mittwoch bis Samstag, 9. bis 19. August, in der Galerie zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.