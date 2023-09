Violinabend mit Niek Baar eröffnet Saison 2023/2024

Niek Baar eröffnet mit seinem Klavierpartner, dem amerikanischen Pianisten Ben Kim, und einem Abend mit Werken von Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, Clara Schumann und Johannes Brahms nicht nur die neue Saison, sondern auch eine Reihe von sechs Kammermusikabenden. Zu diesen gehört ein Klavierabend mit William Youn, der den Werken Franz Schuberts gewidmet ist. Die Altistin Seda Amir-Karayan bestreitet einen Liederabend und präsentiert gemeinsam mit ihrem Klavierbegleiter Götz Payer neben Liedern von Clara und Robert Schumann und Hugo Wolf auch Lieder aus ihrer armenischen Heimat. Die vier Musiker des New Yorker Brentano String Quartet bringen neben einem Streichquartett Joseph Haydns Werke von James McMillan sowie Ludwig van Beethovens Streichquartett op.130 zu Gehör. Das Boulanger Trio hat sein Programm „Teach me! Die Schüler von Nadia Boulanger“ im Gepäck. In diese Schülerliste gehören so illustre Namen wie Jean Françaix, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Philip Glass, Astor Piazzolla und Quincy Jones. Wie erfrischend große Bläserensembles klingen können, beweist kurz vor Ende der Saison das SüdOstWindEnsemble mit einem Programm, das von Werken Wolfgang Amadeus Mozarts über dessen Zeitgenossen Franz Krommer bis hin zum Divertimento für Bläseroktett von Gideon Klein reicht. Außerhalb der Abonnementreihe wird die Marburger Philharmonie junge und junggebliebene Klassikfans und solche, die es werden wollen, unter dem Dirigat von Martin Spahr an Igor Strawinskys Musik zum Ballett „Der Feuervogel“ heranführen. Sonderaktionen wie beispielsweise Künstlergespräche oder gemeinsame gesellige Konzertausklänge ergänzen das Programm. Wie üblich findet um 19 Uhr jeweils eine kostenfreie Einführung in die aufgeführten Werke statt.