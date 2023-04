Volkshochschule startet mit neuen Kursen 

Marburg. Nach den Osterferien startet die VHS Marburg mit einer breiten Palette an neuen Kursen – ob Stadtspaziergang zum Thema Hexen und Hebammen, Workshop zum nachhaltigen Gärtnern auf dem Balkon oder Salsa-Fitness-Kurs. Außerdem beginnen insgesamt 45 Sprachkurse, davon Einstiegskurse in zwölf verschiedenen Sprachen. Angeboten werden Sprachen wie Chinesisch, Arabisch, Japanisch, Schwedisch, Russisch, Koreanisch, Neugriechisch und Gebärdensprache. Das Sprachkurs-Angebot startet am 24. April. Im Programmbereich Beruf/EDV werden zwei noch buchbare Bildungsurlaube angeboten: Zeit- und Selbstmanagement im hektischen Büroalltag und Programmieren mit Python. Die VHS berät bei der Auswahl des richtigen Kurses. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06421-2011246 oder im Web auf www.vhs-marburg.de.