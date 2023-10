Vollsperrung am Marburger Pilgrimstein 

Umgeleitet werden der motorisierte Verkehr und der Radverkehr während der Sperrzeit über die Deutschhausstraße und die Biegenstraße in Richtung Innenstadt. Wer in die Oberstadt möchte, folgt der Umleitung über die Ketzerbach und Zwischenhausen in den Steinweg. Die Einbahnstraßenregelung in Zwischenhausen wird für die Dauer der Umleitung umgekehrt. Zudem können direkte Anwohner des Pilgrimstein entgegen der eigentlichen Einbahnstraßenregelung aus Richtung Innenstadt bis zur Höhe der Einmündung Zwischenhausen zu ihrem Grundstück fahren. Der Fußverkehr wird leicht eingeschränkt, da beide Gehwege während der Arbeiten verengt werden müssen – so wird die Nutzung des rechten Gehwegs in Richtung Oberstadtaufzug ausgewiesen. In umgekehrter Richtung wird der Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite vom Aufzug zur Nutzung ausgewiesen.