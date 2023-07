Vorträge am Museumssonntag

Im Kunstmuseum Marburg startet um 14 Uhr ein Impulsvortrag und Gespräch zum Thema „Darstellungen der Industrie in den 1920er Jahren“. Zuzüglich zum Eintritt wird keine Gebühr erhoben. Hier ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auch in diesem Jahr gibt es eine Verlosung. Am Museumssonntag können Besucher Lose zum Preis von 1 Euro in den mitwirkenden Museen erwerben.