Vortrag „Medizin im digitalen Zeitalter“  in Marburg

Marburg. Über das Thema „Medizin im digitalen Zeitalter - Wie können wir mit App, Telemedizin und Künstlicher Intelligenz die Patientenbehandlung verbessern?“ spricht Professor Dr. Sebastian Kuhn in der nächsten Bürgervorlesung am Mittwoch, 18. Oktober. Kuhn ist Direktor des Instituts für Digitale Medizin und Professor für Digitalisierung in der Medizin und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Uniklinikum Marburg. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr in der Audimax-Ersatzhalle im Hörsaalgebäude B/01, Biegenstraße 14. Es ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist kostenlos.