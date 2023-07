Marburg. Im Weltladen Marburg, Markt 7, wird am Freitag, 14. Juli, die Reihe „Wälder in globaler Perspektive“ mit einem Vortrag von Professor Dr. Heidi Megerle (Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg) zu Agroforstprojekten in Burundi abgeschlossen. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.