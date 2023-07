Vortrag über Placebo- und Noceboeffekte 

Marburg. Das „Bündnis gegen Depression Marburg-Biedenkopf“ an der Universitätsklinik für Psychiatrie in Marburg lädt für Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr zum Vortrag ein: Die Privatdozentin Dr. med. Irina Falkenberg von der Universitätsklinik für Psychiatrie referiert über das Thema „Muss man dran glauben? Placebo- und Noceboeffekte in der klinischen Praxis“. Interessierte klicken zur Veranstaltungszeit einfach auf den Link und treten dem Meeting bei: https://us06web.zoom.us/j/81768246262?pwd=S2lSK2x1TUFybmpUNHBaL0QxM2gyQT09 (Meeting-ID: 817 6824 6262, Kenncode: 147858).