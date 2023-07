Vortrag zu Long Covid und Post-Vac-Syndrom

Gießen/Marburg. Über „Die Pandemie nach der Pandemie“ spricht Professor Dr. med. Bernhard Schieffer am Mittwoch, 19. Juli, um 18.15 Uhr in einer digitalen Veranstaltung. Schieffer ist Direktor der Klinik für Kardiologie am UKGM. Er forscht zu Long Covid und zum Post-Vac-Syndrom. Er referiert darüber, welche Folgen mit einer Covid19-Infektion, aber auch mit einer Impfung dagegen (bzw. der Kombination aus beidem) verbunden sein können, wie Betroffenen geholfen werden kann und welche Schlussfolgerungen für künftige Infektionsgeschehen zu ziehen sind. Zu dem Online-Vortrag lädt die Professur für Öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen ein. Interessierte treten der Veranstaltung bei über folgenden Link: https://uni-giessen.zoom.us/j/64217331538?pwd=Ky9XZ2tka2hqM1FUKzVxT2VGMXJMQT09